La Cremonese in prestito: prima gioia per Nasti. Afena-Gyan cerca continuità in Turchia
In casa Cremonese è andata in scena una vera e propria rivoluzione in vista del campionato di Serie A, con tanti giocatori arrivati in grigiorosso e molti che hanno fatto le valigie per cercare fortune altrove. Questa la panoramica dei principali prestiti in uscita:
MARCO NASTI (Empoli)
Prima presenza e primo gol in Serie B per l'attaccante scuola Milan che, dopo aver scontato la squalifica di inizio campionato ha finalmente potuto esordire con la nuova maglia.
Stato trasferimento: prestito con diritto di riscatto a 7 milioni
Presenze: 1
Reti: 1
Assist: 0
FELIX AFENA-GYAN (Amed SK)
Il prodotto del settore giovanile della Roma, passato anche per la Next Gen, ha scelto la seconda categoria turca per proseguire la sua carriera. Sono 7 su 7 le presenze, con un assist all'attivo.
Stato trasferimento: prestito con diritto di riscatto
Presenze: 7
Reti: 0
Assist: 1
ANDREA FULIGNATI (Empoli)
Si è preso subito la titolarità della porta dell'Empoli, il classe '94. Fin qui sono 8 le presenze in maglia azzurra, con 14 gol subiti.
Stato trasferimento: prestito con obbligo di riscatto in caso di promozione in Serie A
Presenze: 8
Reti subite: 14
Clean sheet: 0
LUCA ZANIMACCHIA (Modena)
L'esterno sta lasciando il segno, nella sua esperienza al Modena. Fin qui sono 8 le presenze complessive, la maggior parte delle quali da titolare.
Stato trasferimento: prestito con diritto di riscatto che può diventare obbligo al verificarsi di determinate condizioni
Presenze: 8
Reti: 1
Assist: 0
DAVID STUCKLER (Vicenza)
L'attaccante danese ha preso parte a 9 delle 10 partite fin qui giocate dalla squadra, con all'attivo anche due gol nel campionato di Serie C.
Stato trasferimento: prestito secco
Presenze: 9
Reti: 2
Assist: 0
FRANK TSADJOUT (Pescara)
Impatto ancora non propriamente positivo per l'attaccante col suo nuovo club, titolare solo nelle prime due partite di campionato senza gol segnati.
Stato trasferimento: prestito secco
Presenze: 2
Reti: 0
Assist: 0
EDDY CABIANCA (Salernitana)
Sono 5 le partite giocate fin qui dal classe 2003 con la maglia della Salernitana, di cui 4 da titolare al centro della difesa.
Stato trasferimento: prestito con diritto di riscatto e controriscatto
Presenze: 5
Reti: 0
Assist: 0
LORENZO MORETTI (Entella)
Dopo aver iniziato la stagione in grigiorosso, il difensore si è trasferito in Liguria dove ha collezionato 3 presenze fino a questo momento.
Stato trasferimento: prestito con diritto di riscatto
Presenze: 3
Reti: 0
Assist: 0
