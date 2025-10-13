Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Il Como in prestito: Engelhardt bene in Bundes. Azon cerca il primo gol

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 11:15
Simone Bernabei

Tanti i giocatori del Como che, dopo l'imponente campagna acquisti della società, sono dovuti andare a cercare fortuna altrove con la formula del prestito, dal giovani come Fellipe Jack alle bandiere come Alessandro Gabrielloni.

ALESSANDRO GABRIELLONI (Juve Stabia)
La bandiera del Como, visti i tantissimi arrivi nel reparto offensivo di Fabregas, ha scelto di lasciare il lago per trovare protagonismo alla Juve Stabia dove fin qui ha segnato un gol in 4 partite.

Stato trasferimento: prestito secco
Presenze: 4
Reti: 1
Assist: 2

MATTHIAS BRAUNODER (Bari)
Buon impatto in Serie B per il centrocampista austriaco che ha collezionato un totale di 6 presenze con un assist alla prima giornata contro il Venezia.

Stato trasferimento: prestito secco
Presenze: 6
Reti: 0
Assist: 1

FELLIPE JACK (Spezia)
Il giovane difensore italo brasiliano è arrivato in Liguria per trovare spazio, ma ancora non è riuscito ad esordire in campionato. Mentre in Coppa Italia conta una presenza.

Stato trasferimento: prestito secco
Presenze: 1
Reti: 0
Assist: 0

LUCA MAZZITELLI (Cagliari)
Il centrocampista fin qui ha collezionato 2 presenze in campionato e 2 in Coppa Italia, entrando nelle rotazioni di Pisacane ma raramente dal primo minuto.

Stato trasferimento: prestito con diritto di riscatto a 2 milioni
Presenze: 4
Reti: 0
Assist: 0

FABIO RISPOLI (Catanzaro)
Il centrocampista ci ha messo poco a prendere in mano le redini del centrocampo calabrese. Fino a qui sono 7 le presenze fra tutte le competizioni, quasi sempre da titolare.

Stato trasferimento: prestito secco
Presenze: 7
Reti: 0
Assist: 0

IVAN AZON (Ipswich Town)
L'attaccante spagnolo è ancora in fase di ambientamento, nella sua nuova esperienza in Inghilterra. Fino a questo momento sono 5 le presenze in Championship, ma solo una da titolare. E non è ancora arrivata la prima esultanza.

Stato trasferimento: prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo in caso di promozione in Premier League
Presenze: 5
Reti: 0
Assist: 0

EMIL AUDERO (Cremonese)
Prima dell'infortunio al polpaccio, il portiere indonesiano aveva giocato da titolare le prime 4 di campionato, mantenendo la porta inviolata in due occasioni.

Stato trasferimento: prestito con diritto di riscatto a 3,5 milioni
Presenze: 5
Reti subite: 3
Clean sheet: 3

ALIEU FADERA (Sassuolo)
L'attaccante esterno ha messo piede in campo in tutte le 6 partite di Serie A giocate dal Sassuolo, anche se mai da titolare. Il suo contributo c'è comunque stato, con 1 gol e 2 assist.

Stato trasferimento: prestito con diritto di riscatto a 9 milioni
Presenze: 8
Reti: 1
Assist: 2

PATRICK CUTRONE (Parma)
Come Gabrielloni, l'ex Milan è dovuto andare altrove per trovare spazio, visti i tanti arrivi nel reparto offensivo del Como. Fino a qui sono 6 le presenze col Parma, con un gol importantissimo nel pareggio contro l'Atalanta.

Stato trasferimento: prestito con diritto di riscatto a 7 milioni
Presenze: 6
Reti: 1
Assist: 0

YANNIK ENGELHARDT (Borussia Moenchengladbach)
Voleva tornare in Bundesliga ed è stato accontentato, il centrocampista classe 2001. Col 'Gladbach sono 4 le presenze in campionato, con anche un gol nel pirotecnico 4-6 con l'Eintracht.

Stato trasferimento: prestito secco
Presenze: 4
Reti: 1
Assist: 0

