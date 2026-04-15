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L'ex oro Olimpico Molfetta sull'Inter: "Lautaro capitano vero, spero che Bastoni resti"

L'ex oro Olimpico Molfetta sull'Inter: "Lautaro capitano vero, spero che Bastoni resti"TUTTO mercato WEB
Daniele Najjar
Oggi alle 13:07Serie A
Daniele Najjar

Nel corso dell'intervista rilasciata a TuttoMercatoWeb.com (clicca qui per leggerla), Carlo Molfetta - medaglia d'Oro di taekwondo alle Olimpiadi di Londra del 2012, poi Team Manager della Nazionale Italiana di taekwondo e oggi anche Direttore Generale dei prossimi Giochi del Mediterraneo 2026 - ha parlato anche dell'Inter, squadra per la quale fa il tifo.

Per lo scudetto dell'Inter si può dire che sia fatta?
"In questo momento, appena ha detto è fatta, mi sono grattato (ride, n.d.r.). Chiaramente possiamo dire che lo possiamo perdere solo noi, questo sì. Ho piena fiducia nell'esperienza dei ragazzi e nel fatto che possano portare a casa i risultati che mancano nelle prossime partite. La vittoria sul Como è stata importantissima

Come lei, anche Chivu è passato "dall'altra parte" con successo. Cos'ha apprezzato nella sua gestione, nonostante la pochissima esperienza?
"Parliamo di un grande atleta che si mette a fare il tecnico. Questa è stata la prima stagione intera da tecnico in una prima squadra, ma uno come lui che ha vissuto esperienze internazionali, una finale di Champions - vincendola - sapevo che potesse mantenere l'attenzione dei ragazzi molto alta per tutta la stagione. Me lo aspettavo".

Si aspetta una mezza rivoluzione in estate, sul mercato?
"Personalmente sono sempre favorevole al rinnovamento, prendo sempre favorevolmente l'innesto di nuove forze, soprattutto se fossero innesti di caratura internazionale. L'Inter ha bisogno di avere sempre nuovi giocatori che possano fare la differenza in campo. Oltre a qualche giovane sorpresa da far crescere".

Anche se si parla della partenza di Bastoni con destinazione Barcellona?
"L'attenzione mediatica che c'è ultimamente attorno a Bastoni sicuramente non lo fa stare tranquillo, secondo me. Sono molto vicino al giocatore perché immagino che cosa stia passando, soprattutto in uno sport come il calcio, dove sei sempre al centro dell'attenzione. Immagino che non stia passando un bel periodo. Io sono anche fiducioso del fatto che lui si possa riprendere nel migliore dei modi, perché ha dimostrato sul campo di essere un giocatore di livello internazionale. Spero chiaramente per lui e per noi che rimanga e faccia il Bastoni".

Che capitano è Lautaro?
"Lautaro è 'tanta roba'. Ha dimostrato di saper essere un capitano vero e questo non è banale, perché tanti giocatori, anche campioni, non sono stati in grado poi di svolgere questo compito. È un ruolo ancora più importante, nel quale veramente ti devi mettere al servizio della squadra e devi trasmettere la mentalità vincente in tutta la squadra. Lui ci è riuscito alla grande. Nell'ultima sfida contro il Como la sua presenza in panchina è stata fondamentale: non so da chi sia partita l'iniziativa, ma è stata una mossa vincente e che io non sottovaluto".

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