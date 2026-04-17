Genoa, De Rossi elogia Colombo: "Il prossimo anno andrà in doppia cifra, ne sono convinto"

Dopo un inizio con Daniele De Rossi davvero invidiabile, Lorenzo Colombo si è un po' fermato per quanto riguarda le reti segnate. Per il tecnico del Genoa però questo non è un problema e lo ha sottolineato in conferenza stampa: "Credo sia un valore importantissimo per questa squadra perché vedo un ragazzo giovane ancora con grande voglia, con grande fame, con grande desiderio di far gol, ma anche di aiutare la squadra. Non so quante occasioni crei a partita, dovremmo andare a guardare meglio i dati, ma se penso alle partite in cui non ha fatto gol io posso stare tranquillo. È ovvio che poi dopo va buttata dentro, però con l’Udinese proviamo una giocata per andare in profondità e lui è puntuale, arriva lì, tira al volo sotto la traversa e il portiere gliela spizza. Subito dopo noi abbiamo uno schema per farlo liberare vicino alla porta: sbaglia il gol da un metro, ma lui è lì puntuale e la palla arriva. La partita di cui abbiamo parlato l’altra volta, quella con il Sassuolo che ho visto da casa: ha avuto 3-4 occasioni".

L'analisi di De Rossi è semplice: "Tante volte un giocatore non segna, perché se no sarebbe un giocatore che non giocherebbe nel Genoa se segnasse in tutte le occasioni che si crea, ma ci arriveremo a farlo segnare un po’ di più. Sicuramente per quello che ha prodotto la casellina del sei al numero di gol è un peccato perché le occasioni che ha prodotto le ha prodotte di farina propria, se le è create lui, come il gol con il Napoli. In tante altre circostanze va in profondità, si sbatte e poi viene fuori un’occasione da gol. Ci lavoreremo e ci lavoreremo forte: il prossimo anno andrà in doppia cifra, ne sono convinto".

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