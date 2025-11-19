Gyokeres poco brillante con l'Arsenal, l'ex Schwarz: "Dovrebbe perdere un po' di peso"

“Gyokeres? Deve perdere un po' di peso, diventare più leggero perché è un giocatore dalla corporatura robusta. Penso che questo lo aiuterebbe”. L’ex centrocampista dell’Arsenal e della Svezia Stefan Schwarz in un’intervista a Marca ha parlato così dell’attaccante dei gunners Viktor Gyokeres arrivato a Londra in estate per 75 milioni di euro.

Il classe ‘98, che con la maglia dello Sporting CP ha messo a segno 97 reti in 102 presenze, sta infatti faticando a mostrare la sua letalità sotto porta con la maglia biancorossa avendo segnato ‘solo’ sei reti in 14 presenze in questa prima parte di stagione. E il motivo per l’ex calciatore potrebbe essere legato anche al peso del centravanti.

“Non ha ricevuto un’adeguata preparazione nel pre campionato che è fondamentale. In quelle settimane interagisci con i compagni, capisci i loro movimenti e poi in capo ti basta guardarli per capire dove metteranno la palla. È un rapporto che si costruisce con il tempo. - prosegue ancora Schwarz – Gyokeres è un giocatore potente,fisico e bravo nel calciare con entrambi i piedi. Spero che inizia a segnare qualche gol e mettere insieme buone prestazioni per prendere lo slancio. E poi perdere un po' di peso, diventare più leggero perché è un giocatore dalla corporatura robusta. Penso che questo lo aiuterebbe".