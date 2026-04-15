TMW Genoa Women, doppio rientro in gruppo per De La Fuente: tornano Bettalli e Giacobbo

Doppio ritorno in gruppo per mister Sebastian De La Fuente. Il Genoa Women si sta preparando per questo finale di campionato con una salvezza da inseguire. Le ragazze rossoblù stanno preparando al "Gambino" di Arenzano la gara contro l'Inter e nella giornata di oggi hanno riabbracciato il ritorno in gruppo di Giorgia Bettalli e Giulia Giacobbo.

Gli infortuni per le due giocatrici rossoblù

La centrocampista rossoblù si è fermata due settimane fa in allenamento a causa di una distorsione alla caviglia sinistra che le ha fatto saltare la trasferta in quel di Napoli del 4 aprile scorso. Per quanto riguarda invece la classe 2003 aveva rimediato a fine marzo scorso una lesione muscolare bicipite femorale coscia destra.

Il finale di stagione del Genoa

Entrambe le giocatrici sono tornate a disposizione per questo rush finale di campionato. Le rossoblù occupano l'ultimo posto in classifica a -4 dal Sassuolo penultimo quando mancano quattro giornate dalla fine. Fra dieci giorni, il Genoa sfiderà alla Sciorba l'Inter mentre il 3 maggio ci sarà lo scontro diretto proprio in terra emiliana contro le neroverdi. Il campionato poi si concluderà con le gare del 10 e 17 maggio rispettivamente a Genova contro la Fiorentina e nella Capitale contro la Roma.