Lo scherzetto pisano al Bologna nell'ultima volta in A. Rossoblu avanti di rigore

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 10:28Le Statistiche
di Redazione Footstats

Bologna perfetto in casa in campionato in questo inizio di stagione. Mentre in trasferta zoppica, la squadra di Italiano tra le mura amiche ha ottenuto fin qui due vittorie su due partite disputate. Il Pisa ancora non conosce il termine vittoria, ma almeno con il pareggio interno contro la Fiorentina ha bloccato la serie di tre sconfitte consecutive subita.

In Serie A, Bologna-Pisa torna a disputarsi dopo la bellezza di 35 anni. L’ultima volta che disputò, alla prima giornata del campionato 1990/91 venne fuori una vittoria nerazzurra per 1-0 con gol decisivo segnato da Piovanelli. Sono due le affermazioni dei toscani al Dall’Ara. Oltre a quella già citata c’è anche un successo in B datato 10 maggio 1992 con rete di Scarafoni.

Il Bologna si è contraddistinto in tema rigori. Prima dello svolgimento di questa giornata quella rossoblu è la squadra che si è presentata più volte sul dischetto, assieme al Napoli. Due rigori calciati e due segnati da entrambe le formazioni.

TUTTI I PRECEDENTI A BOLOGNA (SERIE A E SERIE B)
8 incontri disputati
3 vittorie Bologna
3 pareggi
2 vittorie Pisa
6 gol fatti Bologna
5 gol fatti Pisa

LA PRIMA SFIDA A BOLOGNA
1968/1969 Serie A Bologna vs Pisa 1-0, 12° giornata
L’ULTIMA SFIDA A BOLOGNA
2007/2008 Serie B Bologna vs Pisa 1-0, 42° giornata

