L'incubo Norvegia a San Siro riscrive (quasi) tutti i precedenti con l'Italia. E Haaland fa come... Rabiot

Non è arrivato nessun (improbabile) 9-0 - il risultato con cui l'Italia avrebbe dovuto battere la Norvegia per scavalcarla in vetta alla classifica -, ma neanche una semplice vittoria per chiudere il girone a testa alta. Gli azzurri a San Siro sono crollati 4-1 e per la terza edizione consecutiva dovranno affidarsi agli spareggi per decidere le proprie sorti in vista del Mondiale.

Così, dopo l'ultimo match del Gruppo I di qualificazione ai Mondiali 2026, la Nazionale italiana chiude il girone al secondo posto, con il prossimo appuntamento previsto per i playoff di marzo (il sorteggio è invece in programma questo giovedì, 20 novembre). In attesa di sapere quale sarà la prima avversaria agli spareggi, la squadra di Gattuso si lecca le ferite dopo una serata che doveva dare un segnale forte in vista dei prossimi mesi, ma che invece si è rivelata disastrosa anche dal punto di vista dei numeri.

Con il 4-1 inflitto dalla Norvegia a San Siro, infatti, l'Italia ha subito quattro gol in casa in una singola partita solo per la settima volta nella sua storia, la prima dallo 0-4 contro la Jugoslavia del 29 maggio 1955. Inoltre, dopo aver vinto 10 dei 17 precedenti (4N, 3P), l'Italia ha perso due partite consecutive contro la Norvegia per la prima volta nella sua storia. E più in generale, la Nazionale azzurra ha perso un match casalingo contro la Norvegia solo per la seconda volta nella sua storia, la prima dall’1-2 del 25 settembre 1985, in amichevole in quel caso.

Da sottolineare, ovviamente, anche i meriti della stessa Norvegia, capace - con la vittoria di San Siro nell'ultima gara del girone di qualificazione - di vincere cinque trasferte consecutive per la prima volta nella sua storia, dopo che si era fermata a quattro in ciascuna delle quattro strisce precedenti (1995, 1999, 2005 e 2010). In tutto questo, la menzione d'onore va di diritto a Erling Braut Haaland, mattatore della serata con due gol a referto, ma anche primo giocatore a segnare una doppietta in casa dell'Italia da Adrien Rabiot, nel 3-1 per la Francia dell'11 novembre 2024, in Nations League.