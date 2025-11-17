Qual. Mondiali UEFA, la classifica marcatori: dominio Haaland, doppiati gli inseguitori

Erling Haaland è stato il volto simbolo delle Qualificazioni Europee alla Coppa del Mondo FIFA 2026. Con 16 gol, il fuoriclasse del Manchester City ha dominato la classifica marcatori, trascinando la Norvegia verso la fase finale del Mondiale dopo un’assenza lunga 28 anni. Un ritorno costruito anche grazie a prestazioni clamorose: nel roboante 11-1 contro la Moldavia, Haaland ha firmato cinque reti, impreziosendo una serie impressionante di otto partite su otto a segno.

Il distacco dagli inseguitori è netto. Alle sue spalle, a quota otto gol, figurano tre mostri sacri del calcio europeo: Marko Arnautović, miglior marcatore della storia dell’Austria; Memphis Depay, miglior marcatore di sempre dei Paesi Bassi; Harry Kane, primatista assoluto dell’Inghilterra. Un podio di livello mondiale, ma comunque lontano dai ritmi imposti dal centravanti del Manchester City.

A sei reti troviamo invece Kevin De Bruyne, motore tecnico del Belgio, Mikel Merino, sorprendente protagonista della Spagna, e Andrej Kramarić, punto di riferimento offensivo della Croazia. Anche Cristiano Ronaldo continua a riscrivere primati: con cinque gol in questa campagna, ha portato il suo totale nelle qualificazioni mondiali a 41 reti, un record assoluto nella storia del torneo preliminare.