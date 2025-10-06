L'infortunio costringe Wesley a saltare il Brasile: "Tiferò con il cuore per i miei compagni"

Durante la pausa per le nazionali, Gasperini dovrà fare a meno di ben 11 giocatori in vista della ripresa degli allenamenti, prevista per mercoledì pomeriggio. Tra coloro che resteranno a disposizione del tecnico piemontese a Roma ci sarà Wesley.

Il terzino brasiliano, reduce da una leggera contusione riportata nell'ultima sfida contro la Fiorentina, ha infatti deciso di rinunciare alla convocazione della Selecao guidata da Carlo Ancelotti. Il classe 2003 ha comunicato la sua decisione con un messaggio pubblicato sui social. Questo il contenuto del suo post su Instagram:

"Indossare la maglia del mio Paese è la realizzazione di un sogno, e l’obiettivo di poter rappresentare il Brasile in un Mondiale è ciò che mi motiva ogni giorno. Purtroppo però, gli infortuni fanno parte della carriera di un atleta, e per questo motivo non potrò essere presente né a disposizione della Nazionale per le prossime amichevoli in Asia. Tiferò con tutto il cuore per i miei compagni e per lo staff, mentre continuerò a lavorare duramente per recuperare e conquistare una nuova opportunità con la maglia più gloriosa della storia del calcio".