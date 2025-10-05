Roma, Wesley: "A Firenze con lo spirito giusto e grande consapevolezza"
TUTTO mercato WEB
Wesley, centrocampista della Roma, ai microfoni di Dazn ha parlato così del match contro la Fiorentina: "Arriviamo a questa partita con lo spirito giusto, con la consapevolezza dei dodici punti conquistati fino a questo momento. Stiamo lavorando duramente e vogliamo giocare una grande partita contro un'avversaria forte come la Fiorentina".
Altre notizie Serie A
Editoriale di Luca Calamai Con Lautaro e due gioiellini come Bonny e Pio l’Inter ha i gol scudetto. Sarri e la Lazio che non decolla, Fabregas supera l’esame Dea. Chissà se il mondo Juve rimpiange il corto muso di Allegri
Le più lette
4 Con Lautaro e due gioiellini come Bonny e Pio l’Inter ha i gol scudetto. Sarri e la Lazio che non decolla, Fabregas supera l’esame Dea. Chissà se il mondo Juve rimpiange il corto muso di Allegri
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Carrarese-Juve Stabia, le formazioni ufficiali: turnover obbligato per le Vespe. Varia anche Calabro
SudTirol-Empoli, le formazioni ufficiali: i toscani si affidano a Shpendi. Pagliuca si gioca il futuro
Serie C
Calcio femminile