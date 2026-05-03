L’Inter è campione d’Italia! Thuram+Mkhitaryan: 2-0 al Parma, subito scudetto per Chivu

Bastava un pareggio, ma l’Inter regala a San Siro la ciliegina sulla torta di una vittoria. La squadra di Cristian Chivu si laurea campione d’Italia, per la ventunesima volta nella sua storia, con tre giornate d’anticipo, battendo il Parma con il risultato di 2-0. È Marcus Thuram a sbloccare una partita aperta dai cori dei tifosi del Meazza, come pure dal minuto di silenzio in memoria di Alex Zanardi. Nella ripresa, chiude i conti Henrikh Mkhitaryan.

Buona la prima per il tecnico romeno, che diventa il secondo ad aver vinto lo scudetto con l’Inter sia da allenatore sia da calciatore (dopo Armando Castellazzi, ci riuscì anche Virgilio Fossati ma pre girone unico, a inizio Novecento) e il quarto di sempre in Serie A a riuscire nell’impresa di centrare il traguardo alla sua prima stagione in panchina (intendendo per tale la prima da inizio campionato). Lontani i pensieri legati al caso arbitri, che non vede i nerazzurri indagati.

Il primo tempo è attesa pura. Il Parma, più sbarazzino del solito, concede spazi - soprattutto a Dumfries - che l’Inter non riesce a sfruttare. La traversa (ventesimo legno stagionale per i nerazzurri) aiuta Suzuki e nega il gol a Barella, mentre Pellegrino e compagni sciupano un paio di occasioni. Quando lo zero a zero, che ai padroni di casa sarebbe comunque andato bene, pare scritto, ecco la verticalizzazione di Zielinski e il piattone di Thuram: uno a zero a fine primo tempo, dall’intervallo in poi per il Meazza parte la festa.

Il secondo tempo, da questo punto di vista, diventa un orpello gioioso, complice il fatto che i ducali, già salvi, non abbiano praticamente alcuna velleità di classifica e non sembrino smaniosi di ben figurare a San Siro. Entrano diversi protagonisti della stagione nerazzurra, su tutti Lautaro e Mkhitaryan: assist del primo, gol del secondo, ecco il racconto del 2-0 che toglie finalmente qualsiasi paura a San Siro, ammesso ve ne fossero. È qui la festa, una luce nelle ombre del calcio italiano degli ultimi tempi.