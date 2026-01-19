L'Inter nel cuore e nel futuro: Dimash Dimarco la freccia nerazzurra pronta al rinnovo

Milanese di nascita, interista di fede. Federico Dimarco è la freccia a sinistra per Cristian Chivu. Rapidità, tempestività nella fase difensiva, assist e gol per l'Inter che non vuole farselo scappare. Il contratto dell'esterno mancino infatti è in scadenza nel 2027 e in viale della Liberazione sono già al lavoro per prolungare la sua esperienza nella sua squadra del cuore. Un rinnovo che è già in cantiere, si parla di firma fino al 2029 con opzione per un'altra stagione se non già la firma fino al 2030.

Dal settore giovanile alla prima squadra

Una storia a tinte nerazzurre per Dimash, cresciuto nel vivaio interista e successivamente una serie di prestiti per acquisire esperienza fino agli anni a Verona che hanno convinto la società a puntare su di lui. Da lì è stata una crescita esponenziale che hanno fatto sì che diventasse uno dei leader dello spogliatoio e uno dei punti fermi anche della nostra Nazionale.

Sette assist in stagione

La stagione in corso poi è di quelle importanti. L'esterno classe 1997 ha realizzato due reti nelle ultime tre gare in cui ha giocato (contro il Lecce è andato in panchina), quattro in totale fra le varie competizioni e ben sette assist nelle 26 partite giocate fra Serie A, Supercoppa e Champions League. Numeri che parlano da soli. Di un giocatore che resterà nel futuro dell'Inter.