Dimarco non fa drammi: "Che problema c'è? Siamo primi, +7, dobbiamo stare sereni"

Federico Dimarco, esterno dell'Inter, ha parlato a SportMediaset dopo il derby perso contro il Milan, che diminuisce il vantaggio in classifica: "Abbiamo creato poco, potevamo creare di più ed essere più incisivi sotto porta. Però bisogna mantenere l'equilibrio, restare tranquilli. Siamo a +7 e mancano dieci partite, è ancora tutto nelle nostre mani".

L'Inter nella ripresa ha cercato di arrivare a fare di più.

"L'avevamo preparata per stare in un blocco medio, perché sapevamo che il Milan fa male in ripartenza. Quando vai sotto di un gol cerchi sempre di recuperare, alzi il pressing e il baricentro. Il secondo tempo è sembrato a senso unico ma non abbiamo concluso niente".

C'è un problema con le grandi, o perlomeno con il Milan?

"Che problema c'è? Non vinciamo un derby da tanto però come ho detto noi siamo a +7, a inizio campionato c'era gente che diceva che non saremmo arrivati nelle prime quattro. Questo è merito della squadra, che deve rimanere in equilibrio, restare serena e pensare di partita in partita".

L'assenza di certi elementi ha influito?

"Questo non lo so, di sicuro non cerco scuse. Chi mancava, chi non mancava... Siamo l'Inter, siamo tutti giocatori forti e chi va in campo sa che deve dare il massimo"