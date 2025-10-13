L’Inter punta la Roma. Chivu fa i conti con gli impegni delle nazionali

Comincia una nuova settimana di lavoro per l’Inter ad Appiano Gentile. Chivu prepara il match con la capolista Roma in programma sabato sera, dovendo fare i conti con gli impegni per la Nazionale dei 13 nerazzurri convocati. Diversi giocatori sono stati spremuti a dovere e contro i giallorossi, molto probabilmente, saranno titolari i giocatori che sono rimasto con il gruppo ad Appiano. Su tutti Acerbi e Mkhitaryan. Occhio anche a Bonny, sempre più dentro i meccanismi della nuova Inter.

Prudenza per Thuram. Bonny il jolly nella manica di Chivu

La settimana sarà caratterizzata dal dibattito attorno a Marcus Thuram. Il francese fino ad ora è stato il trascinatore dei nerazzurri, non solo per le cinque reti segnate tra Serie A e Champions League. L’infortunio muscolare patito contro lo Slavia Praga non allarma, ma costringe tutti ad attenente valutazioni sul recupero. Contro la Roma non sarà a disposizione. Le terapie continuano secondo programma ma è più probabile che si possa vedere contro il Napoli. La fortuna di Chivu si chiamano Bonny, anche perché Lautaro Martinez tornerà presumibilmente a Milano proprio a ridosso del match con la Roma. E Pio Esposito ha già diversi minuti nelle gambe in campionato.

Dumfries e Zielinski in campo 90’. Oggi tocca ad Akanji

Anche quella di ieri è stata una serata di impegni per le qualificazioni ai Mondiali 2026. Vittoria dell’Olanda di Dumfries e De Vrij che blinda il primo posto nel Gruppo G grazie al successo per 4-0 contro la Finlandia. Ad Amsterdam sono andati a segno Malen, Van Dijk, Depay e Gakpo. De Vrij è rimasto in panchina mentre Denzel Dumfries è rimasto in campo per tutta la durata del match. Vittoria anche della Polonia che si conferma al secondo posto del Gruppo B vincendo contro la Lituania 2-0. Decidono Szymański e Lewandowski. In campo fino all’ultimo minuto Piotr Zielinski. Nessun minuto giocato invece per Petar Sucic nella vittoria per 3-0 della Croazia contro Gibilterra. Questa sera invece tocca alla Svizzera di Akanji contro la Slovenia.