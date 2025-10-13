Lecce, fiducia ritrovata. Ora si cercano le conferme

Il Lecce è arrivato nel migliore dei modi alla sosta per le nazionali, sull’onda lunga del successo ottenuto in trasferta sul campo del Parma nell’ultimo turno di campionato.

Vittoria importante

Tre punti vitali per la squadra di Eusebio Di Francesco, che hanno scacciato via i fantasmi di un inizio di campionato piuttosto complicato. Il tecnico giallorosso, in particolar modo, può sorridere perché oltre al risultato è arrivata una prestazione molto convincente, in continuità con quanto fatto vedere contro il Bologna nell’ultimo incontro disputatosi al “Via del Mare”.

Il bivio

Che sia stato un punto di svolta per i salentini? Lo potrà dire solo il tempo. Quel che è certo è che prima della sosta il Lecce era davanti a un bivio e sembra aver imboccato la strada giusta. Complici una serie di concomitanti fattori, dagli accorgimenti tattici di Di Francesco alla condizione della squadra apparsa in costante crescita. In attesa di portare a pieno regime anche i volti nuovi arrivati nel corso della sessione estiva di calciomercato, con la consapevolezza che servirà il supporto di tutti nella lunga e tortuosa strada verso la salvezza.

Le conferme

Così, la sfida con il Sassuolo in programma sabato si presenta un po’ come una prova del nove per un Lecce che va a caccia di conferme. Cancellato lo “zero” dalla casella dei successi in campionato, i giallorossi vogliono continuare a portare a casa punti pesantissimi in chiave salvezza. Dopo aver fatto vedere buone cose nelle ultime uscite prima della sosta, la squadra di Di Francesco è chiamata ora a dare continuità ai risultati e alle prestazioni. Più semplice a dirsi che a farsi, questo è certo. Ma per tracciare la strada verso la salvezza non ci sono altre alternative.