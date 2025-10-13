Napoli, segnali e conferme per Conte: la fame di Hojlund ed il ritorno di McTominay

A Castel Volturno è pronto ad entrare nel vivo il lavoro in vista della trasferta di Torino. Da domani Conte potrà beneficiare del ritorno dei vari nazionali, a partire da Scott McTominay, Billy Gilmour e Rasmus Hojlund che ieri hanno giocato la loro seconda partita di nazionale, lanciando ottimi segnali in vista del prossimo tour de force. Tutti protagonisti e vittoriosi e - nella prossima sosta - sarà decisiva per il raggruppamento proprio l’incrocio tra Scozia e Danimarca.

La fame di Hojlund

Rasmus Hojlun non si ferma più. L’attaccante del Napoli è stato protagonista anche nel 3-1 della Danimarca contro la Grecia, sbloccando il risultato con un gol di pura fame calcistica, seguendo ed intercettando un retro-passaggio corto per il portiere. Per l'ex United si tratta del sesto gol in quattro partite nel mese di ottobre tra Napoli e nazionale danese e addirittura l’ottava marcatura in appena dieci presenze stagionali. Uno score importante, ma che vuole continuare ad alimentare in maglia azzurra.

Segnali da McTominay

L’ex Manchester United ha ritrovato il gol nel match della sua Scozia contro la Bielorussia, da solito dominatore dell’area di rigore, controllando e calciando in una frazione di secondo, e lanciando segnali importanti su un suo ritorno ai massimi livelli. Emblematiche anche le dichiarazioni nel post, sottolineando la necessità di alzare ulteriormente il livello. Bene anche il compagno di reparto Billy Gilmour, che aveva saltato la prima gara, e che sarà atteso dagli straordinari per sostituire Lobotka che resterà fuori un’altra ventina di giorni.