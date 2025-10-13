Mondiali 2026, quali sono le squadre già qualificate? In 21 hanno staccato già il biglietto
Col Ghana salgono a 21 le squadre qualificate ai Mondiali del 2026. Ricapitoliamo con l'elenco delle selezioni che hanno staccato il biglietto per il Nord America la prossima estate. Restano ancora 27 posti da assegnare con l'Europa che ne ha 16 a disposizione:
PAESI OSPITANTI
Canada
Messico
Stati Uniti
ASIA
Australia
Corea del Sud
Giappone
Giordania
Iran
Uzbekistan
AFRICA
Algeria
Egitto
Ghana
Marocco
Tunisia
SUD AMERICA
Argentina
Brasile
Colombia
Ecuador
Paraguay
Uruguay
OCEANIA
Nuova Zelanda
