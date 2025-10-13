Salvatore Esposito: "Pio terrà i piedi per terra. Noi, l'Inter e l'Italia ci aspettiamo tante gioie"

Chi conosce Pio Esposito meglio dei suoi fratelli? Probabilmente forse la madre e pochi altri, per questo le parole di Salvatore, centrocampista dello Spezia, a La Gazzetta dello Sport hanno ancora più valenza: "Quando ha segnato più che esultare ci siamo emozionati. Ci sta regalando davvero tante gioie, soprattutto per il ragazzo che è più che per il calciatore. Tra di noi c'è amore vero".

Successivamente il classe '99 ha esaltato il gesto tecnico del centravanti dell'Inter in Estonia: "Un gran gol, davvero. Ma lui questi colpi li ha, in allenamento gli ho visto fare parecchi gol così, calciando palloni difficili e azzeccando traiettorie complicate. Ci aspettiamo tante gioie da lui, come se le aspetta l'Inter e soprattutto la Nazionale, che è la cosa più importante".

In tanti sono rimasti sorpresi da questa sua ascesa così repentina: "Io no. Chi non lo conosce può esserlo a vedergli fare certe giocate, ma io gliele vedo fare da anni, solo che ora le fa molto meglio. Ero certo che lo spazio e la fiducia se le sarebbe meritate e non avrebbe deluso. Sono certo che terrà i piedi per terra. Non è uno che si monta la testa".