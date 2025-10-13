Musah: "Juric aiuta tanto a livello individuale. Perché l'Atalanta? Era il posto giusto per me"

Yunus Musah non è arrivato da tanto tempo all'Atalanta, ma è già stato conquistato da l'ambiente, come spiega in un'intervista a L'Eco di Bergamo: "Ho trovato una città accogliente e tranquilla, un bel posto dove vivere con la mia famiglia. Qui si respira una passione autentica per la Dea: la si percepisce allo stadio, con tifosi che non smettono mai di sostenerti. Mi piace molto questo legame tra squadra e città. Ho capito appena arrivato il motivo per cui questa squadra è così rispettata. Qui si lavora seriamente, con umiltà e spirito di sacrificio".

L'ex Milan spiega il motivo della sua scelta: "Da avversario avevo sempre considerato la Dea un club tosto e organizzato. Volevo continuare la mia crescita in una grande squadra e l’Atalanta lo è. Giocare la Champions è una motivazione enorme, così come la fiducia che ho sentito subito da Percassi, D’Amico e Juric. Era il posto giusto per me".

Infine approfondisce il suo rapporto con Juric: "Molto diretto. È un allenatore che ti aiuta tanto anche sul piano individuale. Durante gli allenamenti parla molto, ti corregge, ti spiega i dettagli che possono fare la differenza. Ti sprona a migliorare, e questo è fondamentale per un giocatore della mia età".