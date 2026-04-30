Dalla Spagna: Barcellona, il piano per arrivare a Bastoni. Con 2 cessioni è possibile

Il Barcellona è pronto a far scattare il semaforo verde per la pianificazione della prossima stagione. La dirigenza blaugrana ha individuato in Alejandro Balde e Jules Koundé i profili ideali per fare cassa: il terzino spagnolo è finito in fondo alle gerarchie di coach Flick e ha attirato le mire del Manchester United, mentre il difensore francese potrebbe lasciare solamente per un’offerta fuori mercato. Gli obiettivi in entrata invece sono un centrale, un esterno offensivo e un nuovo centravanti.

Strategie

Il mercato in uscita del Barça passerà inevitabilmente da Jorge Mendes, figura chiave per risolvere alcuni casi. Oltre alla possibile cessione di Balde per una cifra superiore ai 50 milioni di euro, il noto procuratore dovrà gestire il futuro di Marc Casadó, considerato cedibile a titolo definitivo non rientrando nei piani tecnici di Flick. Mentre la posizione di Koundé rimane in stand-by, in attesa di proposte folli, il club blaugrana preme per concretizzare queste operazioni entro giugno. Così da rientrare nei parametri del fair play finanziario.

Sogni di mercato e alternative

Le ambizioni di Joan Laporta sono chiare: puntare dritto alla Champions League. Ma servono colpi da novanta, come Alessandro Bastoni - l'Inter chiede almeno 70-80 milioni per lasciarlo partire - per la difesa e Julian Alvarez (Atetico Madrid)per l'attacco, secondo quanto riferito da SPORT. Tuttavia, se le cessioni di Balde e Koundé dovessero arenarsi per la volontà dei calciatori, il Barcellona sarebbe obbligato ad attivare piani d'emergenza. In tal caso si potrebbe anche valutare una cessione dolorosa di Raphinha, che vanta estimatori in Premier League e Arabia Saudita. Così come per Fermín López, destinatario di un'offerta molto concreta, senza però conoscere ancora la provenienza.