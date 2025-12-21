La Fiesole lancia petardi e fumogeni, Franchi rovente: Fiorentina-Udinese sospesa e ripresa

La Curva Fiesole, cuore pulsante del tifo della Fiorentina, aveva annunciato proteste furiose al momento del proprio ingresso allo stadio al 20’ minuto, e le promesse non sono state disattese.

Quando l’orologio del Franchi ha segnato il ventesimo minuto della gara, con i viola in vantaggio per 1-0 contro l’Udinese, la rabbia del popolo viola si è riversata con un’intensità ancora maggiore. La contestazione è esplosa in tutta la sua durezza: fumogeni, petardi e altri oggetti sono stati lanciati all’interno del campo, creando una situazione di forte tensione. Il direttore di gara, costretto a intervenire, ha deciso di interrompere momentaneamente la partita, subito ripresa).

Clima incandescente, dunque, segno evidente della ormai profonda frattura tra una parte della tifoseria e la squadra.