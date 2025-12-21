Genoa-Atalanta, le formazioni ufficiali: Colombo out, c'è Ekuban. Palladino con Scamacca

Punti importanti un palio al "Ferraris". Genoa contro Atalanta con obiettivi differenti ma entrambe alla ricerca di una vittoria che varrebbe molto. I rossoblù per allontanare la zona salvezza, i nerazzurri per dimostrare il cambio di passo arrivato con il cambio di guida tecnica e avvicinarsi alle posizioni che valgono un posto in Europa. Il Grifone ha vinto solo una volta fra le mura amiche, 2-1 contro il Verona il 29 novembre scorso mentre la Dea dell'ex Raffaele Palladino non vince lontano da Bergamo da esattamente tre mesi: era il 21 settembre quando la squadra allora guidata da Juric si impose (unica volta in cui è riuscita a portare a casa l'intera posta in palio in campionato lontano dalla New Balance Arena) 3-0 sul campo del Toro.

L'undici di De Rossi

Daniele De Rossi cambia in attacco con Colombo che parte dalla panchina. Al suo posto al fianco di Vitinha gioca Ekuban con Ellertsson che vince ancora il ballottaggio con Thorsby per un posto al fianco di Frendrup e Malinovskyi con Norton-Cuffy e Martin esterni. In difesa Ostigard recupera ma non parte dall’inizio: al fianco di Marcandalli e Vasquez e davanti a Leali c’è Otoa.

Le scelte di Palladino

Senza Lookman e Kossounou impegnati in Coppa d'Africa, Palladino si affida a De Roon in difesa al fianco di Hien e Kolasinac a protezione della porta difesa da Carnesecchi. A centrocampo con Ederson gioca Musah mentre gli esterni sono Zappacosta e Bernasconi. In attacco Scamacca è innescato da Maldini e De Ketelaere.

Le formazioni ufficiali

Genoa (3-5-2): Leali; Marcandalli, Otoa, Vasquez; Norton-Cuffy, Frendrup, Malinovskyi, Ellertsson, Martin; Vitinha, Ekuban.

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi, de Roon, Hien, Kolasinac; Zappacosta, Musah, Éderson, Bernasconi; De Ketelaere, Scamacca; Maldini.