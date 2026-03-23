La Fiorentina vince la Viareggio Cup. Travolto il Rijeka ai supplementari, è il 9° titolo
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La Fiorentina ha vinto la Viareggio Cup, superando in finale i pari età del Rijeka. Si tratta del nono successo nel prestigioso torneo giovanile per i viola, che non sollevavano il trofeo da ben 34 anni.
La partita è terminata 4-1 per la squadra di Marco Capparella, risultato determinato dopo 30 minuti di tempi supplementari. Nei 90' l'incontro era terminato 1-1 per le reti di Croci e Grulovic. Poi i croati crollano e la Fiorentina dilaga: segnano Mataran, ancora Croci e Cianciulli.
Fiorentina che ora diventa la squadra più titolata del torneo, al pari di Milan e Juventus. Seguono l'Inter a quota 8, Dukla Praga e Torino a 6.
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