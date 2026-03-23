Lazio, Taylor scopre il derby: “Io e il mio amico Rensch non possiamo girare insieme in città”

L’atmosfera del derby della Capitale si fa sentire anche lontano dal campo. Kenneth Taylor, centrocampista della Lazio, ha raccontato in un’intervista al portale olandese Vi.nl le sensazioni vissute da quando è arrivato a Roma, soffermandosi in particolare sulla rivalità con i giallorossi e sul clima che circonda la sfida più attesa della stagione.

Il giocatore ha spiegato di aver parlato spesso con Devyne Rensch, suo ex compagno ai tempi dell’Ajax, ma di aver capito subito quanto la rivalità cittadina sia sentita. “Ci sentiamo spesso, ma la prima cosa che mi ha detto è stata che non possiamo andare in giro insieme per la città”, ha raccontato sorridendo, sottolineando quanto sia forte la contrapposizione tra le due tifoserie.

Taylor ha ammesso di essere rimasto colpito dall’intensità dell’odio sportivo che circonda il derby, definendolo qualcosa di davvero profondo e difficile da comprendere fino in fondo per chi non lo ha mai vissuto. Proprio per questo la data del 17 maggio è già segnata sul calendario. “È una partita che aspettiamo tutti con grande entusiasmo”, ha aggiunto il centrocampista, consapevole che quella contro la Roma non è una gara come le altre. Per chi è arrivato da poco nella capitale, il derby rappresenta il momento in cui si capisce davvero cosa significhi giocare per la Lazio.