Dalla Germania: anche il Milan nella corsa a Goretzka. Si svincolerà a giugno
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Leon Goretzka lascerà il Bayern Monaco a parametro zero a giugno, la notizia è stata già anticipata dal direttore sportivo dei bavaresi, Christoph Freund, a fine gennaio. Ed è corsa pertanto al centrocampista come grande occasione di mercato.
Il collega Christian Falk, noto insider nel mondo Bayern Monaco, fa sapere che il Milan è fortemente interessato al giocatore. I rossoneri si aggiungono a una lista di opzioni che comprendono su tutti l'Arsenal, che era disposto a trattarne l'acquisto già a gennaio. Anche l'Inter appartiene alla lista delle contendenti.
31 anni, Goretzka in questa stagione ha raccolto 37 presenze col Bayern, segnando 2 reti e servendo 2 assist.
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