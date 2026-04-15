La Juve blinda Locatelli, Gasp ritrova Mancini, i parziali di Champions: le top news delle 22

La Juventus blinda uno dei suoi uomini chiave. Dopo i recenti rinnovi, la società bianconera ha raggiunto l’accordo per il prolungamento di Manuel Locatelli, che estenderà il suo contratto fino al 2030, andando oltre l’attuale scadenza fissata al 2028. Un segnale chiaro della volontà del club di puntare sulla continuità e sulla leadership del suo capitano, sempre più punto di riferimento nello spogliatoio. In questa stagione Locatelli ha totalizzato 41 presenze complessive, con 3 gol e 2 assist, per un totale di oltre 3200 minuti giocati. Nei giorni scorsi, il CEO Damien Comolli aveva anticipato novità imminenti sul fronte rinnovi, escludendo però sviluppi immediati sul caso Vlahovic.

Nel frattempo, aggiornamenti arrivano anche da Trigoria, dove la Roma prosegue la preparazione in vista della sfida contro l’Atalanta. La buona notizia per lo staff tecnico riguarda il rientro in gruppo di Gianluca Mancini, mentre restano indisponibili diversi elementi importanti come Manu Koné, Paulo Dybala, Artem Dovbyk, Lorenzo Pellegrini e Niccolò Pisilli. Assente anche Mario Hermoso, ma soltanto per gestione.

Sul fronte europeo, spettacolo e tensione nella sfida tra Bayern Monaco e Real Madrid, con gli spagnoli avanti 3-2 all’intervallo dopo un primo tempo ricco di emozioni. Errori e giocate decisive si sono alternati, con protagonisti soprattutto Neuer, Kane, Guler e Mbappé. Molto più equilibrata invece la sfida tra Arsenal e Sporting CP, ferma sullo 0-0 dopo i primi 45 minuti, con poche occasioni e grande attenzione tattica da entrambe le parti.