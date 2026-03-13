Bologna e Roma impattano in Europa League. Il Messaggero: "Roma, pari che pesa"
Un risultato che lascia tutto aperto ma che racconta anche le difficoltà dei giallorossi. Come evidenzia Il Messaggero, è un "benedetto pari" quello ottenuto dalla Roma sul campo del Bologna nell’andata degli ottavi di Europa League. L’1-1 maturato al Dall’Ara rimanda ogni discorso qualificazione al ritorno all’Olimpico, con la squadra di Gian Piero Gasperini che evita la sconfitta e resta pienamente in corsa per i quarti.
La gara si accende soprattutto nella ripresa. Il Bologna trova il vantaggio con una giocata tipica di Federico Bernardeschi, sinistro a giro sul palo lungo che sorprende Svilar. La reazione della Roma arriva grazie a Donyell Malen, protagonista nell’azione che porta al pareggio firmato da Lorenzo Pellegrini, bravo a inserirsi e a battere Skorupski. Un gol che i rossoblù contestano per un presunto fallo dello stesso Malen su Freuler nella fase iniziale dell’azione.
Nel finale i giallorossi rischiano grosso, quando il colpo di testa di Vitik si stampa sulla traversa davanti a Svilar, facendo tirare un sospiro di sollievo alla squadra capitolina. Nel post partita Gasperini difende la prestazione dei suoi e punta anche il dito contro alcune decisioni arbitrali: "La nostra partita non la considero negativa". Poi protegge il capitano giallorosso: "Povero ragazzo, lasciatelo perdere". Tutto rimandato dunque al ritorno, dove la Roma dovrà vincere per conquistare l’accesso ai quarti di finale.
