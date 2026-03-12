Pellegrini sul podio dei centrocampisti più prolifici dietro a Calhanoglu e Pasalic
La Roma strappa un pareggio nell’andata degli ottavi di finale di Europa League contro il Bologna e lo fa grazie al suo centrocampista più prolifico. Al Dall'Ara finisce 1-1, con Lorenzo Pellegrini che firma la rete del pari e tiene aperto il discorso qualificazione in vista del ritorno.
Il centrocampista giallorosso si conferma ancora una volta decisivo anche in zona gol, un aspetto che nel corso degli anni è diventato una delle sue principali qualità. Il timbro realizzato contro i rossoblù rappresenta infatti l’ennesima conferma del suo peso offensivo all’interno della squadra.
Come evidenziato dai dati di Opta, dalla stagione 2017/18 – anno della sua prima rete con la Roma – solo Hakan Çalhanoğlu (79) e Mario Pašalić (68) hanno segnato più gol di Pellegrini tra i centrocampisti di Serie A considerando tutte le competizioni. Il giocatore della Roma è arrivato infatti a quota 60 reti, un bottino che lo colloca stabilmente tra i centrocampisti più prolifici del campionato italiano negli ultimi anni.