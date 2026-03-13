Roma, PellegrinI: "Continuiamo a dare tutto per questa maglia". Cresce la fiducia sul rinnovo

Grande protagonista nell’1-1 maturato ieri a a Bologna, visto il gol del pareggio, Lorenzo Pellegrini manda messaggi via Instagram. Il fantasista della Roma ha infatti caricato compagni e pubblico in vista della gara di ritorno degli ottavi di Europa League, in programma la settimana prossima all’Olimpico: “Continuiamo a restare uniti e a dare tutto per questa maglia.Ci vediamo a Roma”.

Il gol è solo l’ultimo episodio di una stagione iniziata in salita, per l’ex capitano giallorosso, ma nella quale è riuscito a riprendersi a tutti gli effetti la maglia della Roma. Anche in chiave futura: la società capitolina punta ad abbassare il monte ingaggi, e un accordo per il rinnovo non c’è, ma col passare delle settimane cresce la fiducia sulla possibilità di trovare un’intesa.

Di Pellegrini ha parlato ieri Gian Piero Gasperini, a margine della partita del Dall’Ara: "Povero ragazzo, lasciatelo stare. Alcune partite gioca bene, altre meno: come tutti. Non è che perché oggi ha segnato che allora le valutazioni sono diverse. Bisogna essere sempre oggettivi".