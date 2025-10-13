Pro Patria, Turotti: "Il nostro mantra? Lasciare ai ragazzi la possibilità di sbagliare"

Sandro Turotti, direttore sportivo della Pro Patria, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla sua avventura nel club lombardo attraverso i microfoni di Radio TV Serie A:

"Essere qui da dieci anni è qualcosa di speciale. Nella mia carriera non avrei mai immaginato di rimanere dieci anni nel medesimo club. La continuità della proprietà ha inciso, ma anche con l'ingresso del nuovo socio si è andati avanti. Speriamo di andare oltre al decimo anno".

Quali sono le difficoltà maggiori nella costruzione di una squadra di Serie C?

"I giovani sono importantissimi. Al netto di quelli che possono arrivare in prestito, abbiamo fatto esordire tanti ragazzi delle nostre giovanili. E questo è già più difficile. Negli ultimi anni abbiamo sempre avuto cinque under in campo, arrivando a toccare anche il picco di otto e questo porta delle difficoltà. La bravura che abbiamo avuto è stata quella di dar modo a questi ragazzi di sbagliare. E questo ci ha dato tante soddisfazioni".

Quanto è importante lavorare in un territorio come quello di Busto Arsizio?

"La cosa bella di tanti dei ragazzi che hanno esordito con noi in prima squadra è che sono residenti nella provincia di Varese. Oltre che di quelle di Milano o Como. E questo vuol dire che c'è qualcosa di buono anche nella nostra zona".