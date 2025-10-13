TMW Yildiz, non Kvaratskhelia. La Juventus prepara 4 milioni netti all'anno anti-sirene estere

Il talento di Kenan Yildiz non ha eguali nella rosa della Juventus e non è un caso che al primo posto delle priorità tra i rinnovi che devono fare i bianconeri, ci sia il turco classe 2005. A distanza di un anno dal nuovo contratto siglato nell'agosto del 2024, che ha portato il suo ingaggio a 1,6 milioni di euro netti a stagione. Ciononostante, seppure da allora si siano alternati volti differenti nello spogliatoio della Vecchia Signora, Yildiz rimane ancora uno dei meno pagati in rosa.

Una situazione, quella di Yildiz, che la Juventus ha tutta l'intenzione di provare a risolvere prima possibile. Sia perché il 20enne di talento, tornato a brillare anche con la Nazionale della Turchia in questa sosta, è dichiaratamente il presente che il futuro della Vecchia Signora, sia per evitare che le minacciose sirene provenienti dalla Premier League si facciano ancor più difficili da scacciare.

Nei giorni scorsi si è parlato del Manchester United pronto a versare 90 milioni di euro nelle casse della Juventus per Yildiz, nelle ultime ore si è poi declinato nel Chelsea ma il messaggio rimane uno, alle orecchie di Comolli e Chiellini: la priorità è arrivare prima possibile all'accordo e alzare lo stipendio di Yildiz (sul piatto c'è una proposta da 4 milioni di euro netti che lo porterebbe a essere il quarto più pagato della squadra) così da evitare un Kvaratskhelia-bis. Il piano, sulla carta, è chiaro: adesso sta alla Juventus attuarlo.