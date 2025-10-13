L'emergenza Lazio si amplifica: quello del Taty è l'ennesimo infortunio muscolare della stagione

L'emergenza infortuni di casa Lazio si amplifica ulteriormente. Prima della sosta per le nazionali la rosa di Maurizio Sarri era già ridotta all'osso e in deficit numerico, come dimostra il reinserimento in extremis di Toma Basic nella lista per la Serie A.

Ora ai problemi di infortuni si aggiunge anche quello del Taty Castellanos: il centravanti nelle scorse ore si era fermato per un problema muscolare al retto femorale, con gli esami che hanno dato esito quasi impietoso. In attesa della conferma ufficiale con la nota della società, per il centravanti si tratta di lesione di secondo grado, problema che porterà ad almeno un mese e mezzo di stop.

Quello dell'argentino è l'ennesimo infortunio muscolare della sfortunata stagione della Lazio: capitan Zaccagni si era fermato per un problema agli adduttori, stessa zona che ha costretto allo stop Rovella anche se per il centrocampista si tratta di una sindrome infiammatoria e non di una lesione vera e propria. Si è fermato Dele-Bashiru, problema al bicipite femorale che lo ha portato all'avvicendamento in lista con Basic. Prima di loro era toccato a Vecino, col problema al bicipite femorale che però sembra in via di risoluzione. Quindi Lazzari, fastidio al polpaccio, Patric al retto femorale e infine Marusic.