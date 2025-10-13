Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Pescara, bilancio in miglioramento. Prima volta di Verratti all'assemblea dei soci

Oggi alle 15:19Serie B
Luca Bargellini

La seconda metà di ottobre non sarà determinante solo sul campo, ma anche a livello societario per il Pescara di Daniele Sebastiani.

L'assemblea dei soci del club, scrive Il Messaggero nella sua edizione dedicata all'Abruzzo, è stata convocata in prima convocazione per il 26 ottobre alle ore 19:00 e, se necessario, in seconda convocazione per il giorno successivo, 27 ottobre, alle ore 9:00, presso la sede legale in via Balilla.

All’ordine del giorno, il punto principale riguarda l’approvazione del bilancio al 30 giugno 2025 e la relazione periodica agli azionisti.

Nonostante le ultime quattro stagioni trascorse in Serie C, le indiscrezioni che filtrano parlano di numeri migliorati rispetto al passato. Il Pescara dovrebbe presentare un bilancio ancora in perdita, ma contenuta, grazie all'abbassamento della posizione debitoria. Il club intravede, inoltre, la prospettiva di raggiungere l'equilibrio finanziario nel prossimo esercizio.

Quella di fine mese sarà, poi, la prima assemblea che vedrà Marco Verratti nella veste ufficiale di socio, in seguito al suo recente ingresso nella compagine societaria.

Tuttavia, è probabile che l'attuale giocatore dell'Al-Duhail (Qatar) non possa essere presente alla riunione a causa dei suoi impegni professionali in Qatar.

Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni Arbitri, arriva la rivoluzione. Quelli di A e B fuori dall’Aia diventeranno professionisti in una nuova società finanziata da Federcalcio e Leghe. Ecco cosa succederà. Tensioni e polemiche.
