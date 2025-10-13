Grella: "A Catania sfida affascinante. Vogliamo ripagare la fiducia dei tifosi"

Ospite dei microfoni di Radio Anch'io lo Sport, Vincenzo Grella, vicepresidente e e amministratore delegato del Catania, ha commentato il rendimento della formazione di Domenico Toscano nel Girone C di Serie C.

"Abbiamo battuto il Giugliano nell’ultima gara in trasferta, siamo terzi. Quella in campionato e più in generale a Catania, è una bellissima sfida. Una sfida affascinante in una piazza molto importante che in questi primi anni ha regalato emozioni a noi dirigenti che abbiamo programmato l’attività calcistica. E noi cercheremo di ripagare la fiducia che i catanesi hanno riposto in noi".

SERIE C, 9ª GIORNATA

GIRONE C

Foggia-Crotone 0-3

22’ Zunno, 36’ Berra, 52’ Murano

Giugliano-Catania 0-3

5’ Lunetta, 38’ Forte, 89’ Jimenez

Picerno-Casertana 0-2

1’, 28’ Bentivegna

Monopoli-Salernitana 0-1

15' Capomaggio

Casarano-Audace Cerignola 3-0

67' e 77' Chirico, 90+4' Zanaboni

Cavese-Trapani 0-1

77' Fischnaller

Cosenza-Atalanta U23 1-2

23' Misitano (A), 73' Achour (C), 90+2' Simonetto (A)

Potenza-Latina 0-0

Siracusa-Sorrento 0-1

68' D'Ursi

Benevento-Team Altamura 4-0

22' Salvemini, 47' Lamesta, 50' Manconi, 87' Mignani

Classifica - Salernitana 22, Benevento 19, Catania 18, Casarano 18, Crotone 17, Cosenza 15, Casertana 14, Potenza 13, Monopoli 12, Latina 12, Sorrento 10, Audace Cerignola 10, Picerno 9, Team Altamura 8, Trapani 8, Atalanta U23 8, Foggia 7, Giugliano 6, Cavese 5, Siracusa 3

N.B. - Trapani penalizzato di 8 punti