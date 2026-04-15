La Lazio guarda anche in Brasile per il futuro e punta un giovane: piace Kaique Kenji

La Lazio sta già sondando nuovi profili per il prossimo anno, soprattutto giovani che possano permettere ai biancocelesti anche di far crescere in casa talenti. Al momento il titolare della fascia sinistra è Mattia Zaccagni, ma il club, secondo quanto riportato da LaLazioSiamoNoi.it, sta monitorando Kaique Kenji Takamura Correa, classe 2006 di proprietà del Cruzeiro.

Il 20enne ha il doppio passaporto brasiliano-giapponese, ma anche origini italiane, elemento non secondario. Il giocatore nato a San Paolo ama puntare l'uomo dopo essere partito largo, rientrare verso il centro e cercare di inventare qualcosa con il suo destro. Il salto sarebbe notevole, ma la Lazio è disposta a scommetterci: Kaique Kenji per ora è solo una suggestione, ma non è da escludere che diventi un obiettivo nelle prossime settimane.