Ashley Cole: "Alla Roma non pensavo Salah diventasse una leggenda del Liverpool"

Ashley Cole, oggi tecnico del Cesena, un tempo è stato anche un terzino sinistro della Roma e ha condiviso lo spogliatoio con Mohamed Salah, diventato leggenda del Liverpool. Quando durante l'intervista rilasciata a Cronache di Spogliatoio gli è stato chiesto se immaginasse una simile traiettoria di carriera per l'egiziano, ha risposto così: "Se devo essere sincero, no, ma sicuramente era dentro di lui questo tipo di talento".

Ashley Cole ha poi proseguito: "Lui è arrivato alla Roma dopo aver passato non una grande esperienza con il Chelsea, poi è andato alla Fiorentina facendo davvero bene. Il suo livello stava crescendo, ma non avrei mai pensato che avrebbe raggiunto quello che era raggiunto l'Inghilterra. Lui era un grande uomo, amava allenarsi, avrà saltato solo una sessione di allenamento perché era sempre presente, pronto ad allenarsi duramente. Ha fatto qualcosa di incredibile ed era un tipo fantastico".

L'inglese ha descritto Salah anche come persona: "Era un personaggio fantastico da avere nello spogliatoio e sì, sono davvero felice per lui. Come ho detto, non si arriva a quei livelli se non si dà tutto sul campo di allenamento. L'ho visto con i miei occhi alla Roma e in alcune delle sue prestazioni in carriera, alcune in Italia e molte al Liverpool. Ovviamente ha dimostrato che gli scout che lo avevano scelto ci avevano visto giusto per rendere grande il Chelsea. Avevano ragione, è semplicemente sbocciato in un altro momento in un altro club. Sono assolutamente entusiasta per lui".