Aston Villa, Emery non si fida del Bologna: "Pronti a qualsiasi cosa. Castro fantastico"

Il tecnico dell'Aston Villa Unai Emery ha parlato in conferenza stampa prima della sfida di domani sera contro il Bologna, ritorno dei quarti di finale di Europa League dopo il successo inglese per 3 a 1 al Dall'Ara:

Il primo gol e chi lo segnerà sono fattori che daranno un indirizzo alla partita?

"Magari no, anche perché potremmo non segnare né noi né loro. Noi saremo pronti in qualsiasi situazione ci troveremo. Me lo aspetto io ma anche i giocatori, hanno ricevuto il mio messaggio e il mio piano gara per domani, basato sulla gara di andata".

Dall'andata cosa si porta dietro?

"Mi è piaciuto come abbiamo segnato il primo gol, è stato fantastico e importante. Ma dobbiamo essere consapevoli che loro possono segnare in qualsiasi momento, per questo servirà essere pronti per qualsiasi cosa".

Sente di aver quasi archiviato la pratica Bologna?

"Siamo nel ritorno di un quarto di finale… Sicuramente partiamo da un buon risultato, ma considerando la mia esperienza e visto che affrontiamo un allenatore che ha disputato 3 finali negli ultimi 3 anni il rispetto è massimo. Quando hanno giocato contro la Roma, in molti pensavano che i giallorossi fossero favoriti. Quindi il Bologna ha battuto una delle favorite. Il modo in cui competono, il modo in cui sono squadra, il modo in cui spingono in ogni partita… Tutto questo ci impone il massimo rispetto".

Cosa si aspetta dall'avversario?

"Giocheranno come hanno sempre fatto. Con aggressività, con intensità, con duelli uomo su uomo e attaccando. Rispetto molto il loro modo di giocare. Noi però abbiamo una buona squadra, quando l'arbitro fischierà e la partita inizierà saremo concentrati al 100% perché sappiamo che ci sarà da combattere più di quanto abbiamo fatto all'andata".

Sancho è tornato in gruppo. Cosa pensa di lui e delle voci sul suo futuro al Borussia Dortmund?

"Siamo concentrati al 100% su domani sia individualmente che collettivamente. Parlare del futuro adesso non ha senso. Abbiamo parlato tanto durante la stagione dei suoi compiti qua, di quello che vogliamo dalle sue prestazioni, delle sue qualità, ma ora è tutto focalizzato su domani sera. E' rientrato, è un giocatore fantastico che ha bisogno di trovare concretezza. Si è impegnato e si è adattato alla nostra struttura di gioco, è un peccato che si sia fermato per infortunio perché prima della sosta stava giocando benissimo".

Come vede Emiliano Martinez?

"Un portiere fantastico, un ragazzo fantastico. E' pronto. Sta facendo prestazioni fantastiche e siamo orgogliosi di lui. Domenica ha avuto un problema all'ultimo minuto ma Bizot ha fatto benissimo. Oggi si è allenato col gruppo, dovrebbe essere disponibile e domani prenderemo una decisione".

Cosa pensa di Santiago Castro?

"Ho risposto alla stessa domanda prima dell'andata... Sta crescendo molto. A settembre lo abbiamo affrontato ed era un ottimo attaccante, ora è ancora più forte. Ci ha impegnato e abbiamo dovuto difendere forte, perché è molto bravo nei duelli, nel colpo di testa e negli inserimenti. Dovremo essere pronti ma non solo con lui perché loro hanno ottimi giocatori bravi individualmente e nell'uno contro uno. Certamente Castro è uno dei giocatori che conosciamo e sta crescendo in modo fantastico".

I 5 diffidati influenzeranno le scelte di formazione?

"Non stiamo pensando alle semifinali. Pensiamo a domani e vogliamo scegliere i giocatori migliori. Giocare un quarto di finale è un privilegio e l'ho detto ai giocatori. Domani dovremo essere concentrati ma anche divertirci. Mi aspetto un grande supporto da parte dei tifosi che ci daranno energia".