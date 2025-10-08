La Lazio può sacrificare Castellanos. Il Messaggero: "Per 30-35 milioni può partire"

Il Messaggero fa il punto sul futuro del Taty Castellanos che al momento è a singhiozzo anche dopo queste prime sei giornate di campionato. Non riesce mai a fare il salto definitivo con la Lazio. Decisivo a Genova, di nuovo spento e lezioso col Torino. Ancora prima stratosferico col Verona e superficiale col Sassuolo. A sorpresa, in panchina nel derby. Due gol e tre assist sinora, ma manca sempre la continuità. Se il mercato d'inverno dovesse ancora a saldo zero e arrivasse un'offerta da 30-35 milioni, Sarri darebbe il via libera per fare cassa con la cessione, ovviamente a patto di avere un degno sostituto, si legge sul quotidiano.