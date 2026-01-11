La Lazio segna poco? Cancellieri: "Se non fai gol non vinci, ci stiamo lavorando"
TUTTO mercato WEB
L'attaccante della Lazio Matteo Cancellieri ha parlato ai microfoni di Sky, in vista del match esterno sul campo del Verona valido per la 20^ giornata di Serie A.
Avete un solo risultato?
"Oggi vogliamo entrare in campo per prenderci i tre punti. Abbiamo preparato bene questa partita e abbiamo un'idea unica su come affrontarla".
E' in avanti che dobbiamo fare un salto?
"Sicuramente, ognuno deve prendersi le proprie responsabilità e io me le prendo. Se non fai gol non vinci, ci stiamo lavorando io come i miei compagni e siamo sulla strada giusta".
Altre notizie Serie A
Editoriale di Luca Calamai Con Zirkzee e Raspadori è una Roma da Champions. Dybala serve ancora? Con Fabregas il Como può diventare la Samp di Mantovani. Palladino non sbaglia un colpo. Chivu può affondare Conte
Le più lette
2 Fiorentina-Milan, le probabili formazioni: quanti cambi per Allegri, Solomon verso l'esordio dal 1'
4 Con Zirkzee e Raspadori è una Roma da Champions. Dybala serve ancora? Con Fabregas il Como può diventare la Samp di Mantovani. Palladino non sbaglia un colpo. Chivu può affondare Conte
Ora in radio
Primo piano
Serie A, la classifica aggiornata: il Milan rischia di andare a -5 dall'Inter, Fiorentina terzultima
Serie A
Serie B
Palermo, Inzaghi: "Abbiamo comandato il gioco, se non chiudi le gare succede ciò che non ti aspetti"
Serie C
Pronostici
Calcio femminile