La Lazio segna poco? Cancellieri: "Se non fai gol non vinci, ci stiamo lavorando"

L'attaccante della Lazio Matteo Cancellieri ha parlato ai microfoni di Sky, in vista del match esterno sul campo del Verona valido per la 20^ giornata di Serie A.

Avete un solo risultato?

"Oggi vogliamo entrare in campo per prenderci i tre punti. Abbiamo preparato bene questa partita e abbiamo un'idea unica su come affrontarla".

E' in avanti che dobbiamo fare un salto?

"Sicuramente, ognuno deve prendersi le proprie responsabilità e io me le prendo. Se non fai gol non vinci, ci stiamo lavorando io come i miei compagni e siamo sulla strada giusta".