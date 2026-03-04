Per Maldini e Ratkov la Lazio potrebbe spendere quasi 30 milioni. Ma sono ancora a secco

Il mercato di gennaio della Lazio avrebbe dovuto dare un impulso alla squadra, ma in realtà non ha migliorato molto le cose. Il reparto offensivo biancoceleste era in crisi e lo è ancora oggi, soprattutto perché l'impatto di Petar Ratkov e Daniel Maldini non è stato quello sperato. Il centravanti serbo fin qui ha giocato 7 partite, di cui 2 da titolare, non riuscendo mai a segnare nei 217 minuti che gli sono stati concessi da Maurizio Sarri.

L'italiano, schierato da falso 9 in tutte le occasioni, non ha fatto molto meglio: 5 match dal primo minuto, un solo assist e 0 gol. Un bottino che inevitabilmente apre un dibattito anche sul tecnico della Lazio, che più volte ha spiegato di non aver chiesto lui uno con le caratteristiche di Ratkov. Neanche con l'ex Atalanta è stato più fortunato perché, almeno fino a questo momento, i numeri non gli stanno dando ragione. L'occasione per rifarsi è dietro l'angolo ed è la semifinale di andata di Coppa Italia contro l'Atalanta, alla quale il figlio d'arte ci arriva non al meglio, a causa di una tendinopatia al ginocchio.

Lotito non ha badato a spese per questi due calciatori: Maldini è stato acquistato in prestito oneroso a 1 milione di euro, più 500mila euro di bonus, con diritto di riscatto fissato a 14 milioni. Ratkov invece è costato circa 13 milioni di euro. Un investimento potenziale di circa 28,5 milioni di euro. Aspettarsi di più è quantomeno lecito.

I numeri di Ratkov

Hellas Verona-Lazio 0-1 (20^ giornata di Serie A, 35 minuti in campo)

Lazio-Como 0-3 (21^ giornata di Serie A, 53 minuti in campo)

Lecce-Lazio 0-0 (22^ giornata di Serie A, 26 minuti in campo)

Lazio-Genoa 3-2 (23^ giornata di Serie A, 17 minuti in campo)

Juventus-Lazio 2-2 (24^ giornata di Serie A, 0 minuti in campo)

Bologna-Lazio 2-5 d.c.r. (quarti di finale di Coppa Italia, 0 minuti in campo)

Lazio-Atalanta 0-2 (25^ giornata di Serie A, 23 minuti in campo)

Cagliari-Lazio 0-0 (26^ giornata di Serie A, 18 minuti in campo)

Torino-Lazio 2-0 (27^ giornata di Serie A, 45 minuti in campo)

I numeri di Maldini

Lazio-Genoa 3-2 (23^ giornata di Serie A, 73 minuti in campo)

Juventus-Lazio 2-2 (24^ giornata di Serie A, 90 minuti in campo, un assist)

Bologna-Lazio 2-5 d.c.r. (quarti di finale di Coppa Italia, 61 minuti in campo)

Lazio-Atalanta 0-2 (25^ giornata di Serie A, 90 minuti in campo)

Cagliari-Lazio 0-0 (26^ giornata di Serie A, 72 minuti in campo)

Torino-Lazio 2-0 (27^ giornata di Serie A, infortunato)