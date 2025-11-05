Entella, il difensore goleador. Tiritiello: "Ci ho sempre creduto, ma mi sta anche andando di culo!"

"Se ho il rimpianto di non aver fatto l'attaccante? Sono anni che lo dico, anche in allenamento mi piace farlo e mi sento a mio agio. Ci scherzo con i compagni, mi dicono che in Serie D farei 30 gol!": così, ai microfoni di Cronache di Spogliatoio, il bomber della Virtus Entella Andrea Tiritiello che, come avevamo raccontato proprio questo pomeriggio, di ruolo fa il difensore centrale, ma è allo stato attuale il miglior marcatori dei Diavoli Neri con cinque gol all'attivo in dieci gare giocate (non undici, aveva rimediato uno stop dal giudice sportivo).

Il giocatore ha poi proseguito: "La rovesciata contro il Bari? Erano 7-8 anni che non la provavo, ma è stato un attimo: mi ero accorto di averla impattata bene, ma ho capito di aver segnato quando ho visto i miei compagni mettersi le mani nei capelli. Chiaramente il periodo che sto vivendo ora è il più bello, ma il momento del gol a Buffon è speciale: mi farà sorridere anche tra 20 anni".

A Chiavari è già divenuto un idolo, ma lui tiene i piedi per terra: "Oggettivamente segnare cinque gol in dieci gare da difensore è un'utopia. Ci ho sempre creduto, ma ora mi sta andando anche un po' di culo!".