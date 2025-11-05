Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Reggiana, Portanova: "I punti persi ad Avellino dobbiamo riprenderceli contro l'Entella"

Oggi alle 21:19Serie B
Giornata di conferenza stampa in casa Reggiana, con il centrocampista Manolo Portanova che ha parlato in vista della prossima sfida di campionato contro la Virtus Entella, che si giocherà sabato 8 novembre con fischio di inizio fissato alle ore 15:00.

Prima di guardare al prossimo impegno, però, non è mancata una nota sul ko di Avellino, che ha lasciato alcuni strascichi: "Stavamo vincendo, la partita l’avevamo in mano - riporta tuttoreggiana.com -. Dobbiamo essere più cattivi e avere la voglia di 'morire' pur di non prendere gol. Questa settimana abbiamo lavorato tanto, perché quello che è successo l’abbiamo visto tutti e non deve più accadere. Abbiamo perso tre punti e ora abbiamo voglia di riprenderceli con l’Entella".

Formazione dove gioca per altro suo fratello Denis: "Non è mai capitato che mi abbia marcato, ma l'ho già avvisato se mai dovesse succedere: in campo non siamo fratelli. Lui lo sa come sono, c’è poco da fare. A ogni modo pensiamo all'avversario, è una buona squadra. Anzi, le partite più difficili sono queste, quelle contro un avversario che non ha un organico da primi posti"

Conclude poi con una nota al suo personale: "Il mio obiettivo è aiutare la squadra, ma chiaramente arrivare al gol fa piacere. Voglio superare i numeri dell’anno scorso, anche perché mi piace giocare avanti; poi, se il mister mi chiede di giocare più dietro, lo faccio senza problemi. L'importante è essere umili e raggiungere la salvezza il prima possibile".

