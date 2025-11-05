Reggiana, Portanova: "I punti persi ad Avellino dobbiamo riprenderceli contro l'Entella"

Giornata di conferenza stampa in casa Reggiana, con il centrocampista Manolo Portanova che ha parlato in vista della prossima sfida di campionato contro la Virtus Entella, che si giocherà sabato 8 novembre con fischio di inizio fissato alle ore 15:00.

Prima di guardare al prossimo impegno, però, non è mancata una nota sul ko di Avellino, che ha lasciato alcuni strascichi: "Stavamo vincendo, la partita l’avevamo in mano - riporta tuttoreggiana.com -. Dobbiamo essere più cattivi e avere la voglia di 'morire' pur di non prendere gol. Questa settimana abbiamo lavorato tanto, perché quello che è successo l’abbiamo visto tutti e non deve più accadere. Abbiamo perso tre punti e ora abbiamo voglia di riprenderceli con l’Entella".

Formazione dove gioca per altro suo fratello Denis: "Non è mai capitato che mi abbia marcato, ma l'ho già avvisato se mai dovesse succedere: in campo non siamo fratelli. Lui lo sa come sono, c’è poco da fare. A ogni modo pensiamo all'avversario, è una buona squadra. Anzi, le partite più difficili sono queste, quelle contro un avversario che non ha un organico da primi posti"

Conclude poi con una nota al suo personale: "Il mio obiettivo è aiutare la squadra, ma chiaramente arrivare al gol fa piacere. Voglio superare i numeri dell’anno scorso, anche perché mi piace giocare avanti; poi, se il mister mi chiede di giocare più dietro, lo faccio senza problemi. L'importante è essere umili e raggiungere la salvezza il prima possibile".