Juventus, ingaggio top e centralità nel progetto: si prepara l'incontro per il rinnovo di Vlahovic

Un suo gol è valso un punto contro lo Sporting Lisbona. Dusan Vlahovic ha ripreso ciò che sa far meglio, ovvero fare gol ed essere decisivo. Importante nel gioco di Luciano Spalletti, l’attaccante serbo ha realizzato due reti nelle ultime tre partite fra campionato e Champions League. Lo score è comunque importante per il numero 9 bianconero visto che, fra Tudor e Spalletti, è stato impiegato nel corso della stagione in 14 occasioni realizzando sei reti, praticamente un gol ogni due partite, e realizzando anche un assist.

E adesso si torna a parlare di un possibile rinnovo di contratto del centravanti. Quello attuale andrà in scadenza a giugno 2026, proprio al termine di questa stagione, ma le possibilità che possa legarsi ancora alla Signora sono alte. Secondo quanto riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, si starebbe preparando l’incontro per discutere il prolungamento di contratto. Il club vorrebbe dimostrare la fiducia nel giocatore offrendogli uno stipendio da top player, ovvero di 8 milioni di euro a stagione.

La chiave potrebbe essere proprio quella del nuovo allenatore che non solo gli ha dato fiducia ma lo ha reso comunque centrale nel progetto. Spalletti infatti può diventare importante nel rinnovo di contratto del giocatore.