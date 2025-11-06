La prima e ultima di Galloppa da allenatore della Fiorentina. Dove deve intervenire Vanoli

Si conclude nel segno dell'amarezza la prima e ultima partita - almeno per ora - da allenatore della Fiorentina di Daniele Galloppa. Promosso temporaneamente dalla squadra Primavera per occupare la panchina lasciata vuota dopo l'esonero di Pioli, e in attesa dell'arrivo del suo successore Vanoli a Firenze.

Forse in cuor suo l'ex centrocampista confidava di poter far tentennare i propri dirigenti giocandosi le proprie chances tra il Mainz e il Genoa domenica prossima, ma già ieri mentre parlava in conferenza stampa le notizie di radiomercato hanno fatto chiaramente capire come la scelta della Fiorentina fosse ricaduta su Paolo Vanoli, con l'obiettivo di avere l'ex tecnico del Toro in panchina già per la sfida del Ferraris di domenica pomeriggio. E per lo stesso Vanoli non sarà semplice intervenire con immediata efficacia sulla situazione del presente, su uno spogliatoio che sembra da risollevare prima di ogni altra cosa sul piano mentale. Perché per un'ora non era stata neppure una Fiorentina disprezzabile, scioltasi però nel momento in cui il Mainz ha mostrato una reazione, anche minima, e battuta sul filo del rasoio, a tempo quasi scaduto e quando ormai sembrava pari.

Voto 5,5 per Daniele Galloppa alla sua prima e ultima partita da allenatore della Fiorentina: "Le scelte della sua prima (e unica?) Fiorentina non sono molto diverse rispetto a quelle di Pioli, ma in campo la squadra per un'ora sembra più libera di testa e maggiormente attenta. I cambi però anziché portare freschezza spengono la Fiorentina, che prima prende gol alla prima disattenzione, e poi subisce la rimonta in pieno recupero".