La Fiorentina dà segnali di risveglio: al 45' è 0-1 contro il Mainz. Decide il gol di Sohm

La Fiorentina targata Daniele Galloppa va all'intervallo in vantaggio per 1-0 alla Mewa Arena contro il Mainz grazie alla rete realizzata al 16' da Simon Sohm. Viola vicini al raddoppio anche in due occasoni sprecate da Piccoli e Fazzini.

Il primo squillo è di marca tedesca e arriva dopo 9 minuti. Brutto pallone in uscita perso da Fortini che porta Amiri al cross. La palla finisce sulla testa di Weiper che non riesce a direzionare, trovando Martinelli sicuro sulla traiettoria. Al 13' altra azione pericolosa del Mainz, con la bella progressione al centro di Sieb che non trova opposizione della difesa gigliata. L'esterno tedesco mette un cross velenoso al centro, senza trovare la deviazione decisiva. Nonostante il buon inizio del Mainz, è la Fiorentina a passare in vantaggio al 16'. Sohm riceve il pallone da Pongracic e prova a smistarla per Piccoli, la palla finisce però a Da Costa che sbaglia il rinvio e la regala a Nicolussi Caviglia. Il regista serve di nuovo Piccoli che fa un'ottima sponda per Sohm, il quale lascia partire un bel destro che non lascia scampo a Zentner.

Fiorentina vicinissima anche al raddoppio al 21' dopo un bel contropiede portato da Fortini che è bravo e lucido a servire Piccoli in area. L'attaccante ex Cagliari però calcia con troppa sufficienza e Zentner è bravo a chiudergli lo specchio. Dopo una fase di stallo del match, i viola vanno di nuovo vicino al bis al 39' dopo una bella galoppata di Dodo che serve al centro Fazzini, con il centrocampista che calcia di prima intenzione trovando una provvidenziale chiusura di Potulski. E' l'ultima azione prima che il direttore di gara Visser mandi le due squadre nello spogliatoio.