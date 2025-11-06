Fiorentina, Galloppa: "C'è voglia di reagire, ma in 2 giorni era difficile chiedere di più"

Il tecnico della Fiorentina Daniele Galloppa ha parlato ai microfoni di Sky, dopo il match contro il Mainz perso per 2-1 e valido per la League Phase di Conference.

Quanto fa male il gol all'ultimo?

"Purtroppo incide e pesa, portare a casa un risultato positivo era fondamentale. I ragazzi dovevano essere più maturi e mercare meglio dentro l'area, portando a casa un punto in una partita che doveva essere già sul 2-0 secondo me".

Come ha trovato i ragazzi dopo la sconfitta?

"I ragazzi hanno voglia di reagire, è normale che siano delusi. In 2 giorni chiedere tanto di più era difficile. I ragazzi hanno provato e creato, pur sbagliando tanto tecnicamente. I ragazzi hanno voglia di reagire".

L'errore di Piccoli, un po' per paura, è lo specchio della Fiorentina?

"Roberto stava lavorando tanto, si fermava anche dopo l'allenamento per migliorare sotto porta. Non credo che sia un fatto d i paura, però sarebbe stato importante per lui e per la squadra. Bisogna rimboccarci le maniche, bisogna uscire da questo momento e i ragazzi faranno di tutto per riuscirci".

Preferivi lasciare un'eredità un po' migliore?

"Nella prima ora si è visto qualcosa, poi due/tre aspetti dovevamo migliorarli. La sensazione è che, con l'allungarsi della partita, fisicamente caliamo e nei momenti delicati mentalmente non abbiamo la percezione matura di poter prendere gol. Quell'aspetto lì è mancato, ma per il resto posso dire poco ai ragazzi".

La veste migliore per la Fiorentina davanti quale può essere?

"Io credo che questa squadra non ha per caratteristiche giocatori che possono fare le punte esterne, quindi può giocare con due punte o con due sottopunte e una punta. Con tre a metà campo regge di più il ritmo. Per caratteristiche, questa può essere un'idea".