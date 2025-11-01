La prima "Spallettata" di Luciano: Koopmeiners sulle orme di Totti falso 9 e Brozovic regista

Una "Spallettata" alla prima sulla panchina della Juventus. Mister Luciano Spalletti non ha perso tempo e già col suo primo undici titolare a tinte bianconere ha sorpreso tifosi e addetti ai lavori. Contro la Cremonese, i suoi si sono schierati infatti con un 3-5-2 inedito, nel quale Teun Koopmeiners ha giocato come centrale di sinistra, al fianco di Gatti e Kalulu. Una scelta inaspettata, considerando che l’olandese, pur essendo cresciuto come difensore nelle giovanili dell’AZ, era stato spostato in mezzo al campo già a 14 anni. Dopo l'exploit nell'Atalanta ultra-offensiva di Gasperini, la Juventus lo ha pagato del resto oltre 50 milioni proprio per sfruttare la sua visione di gioco e il suo sinistro micidiale, salvo però vederlo fallire sia con Thiago Motta sia con Igor Tudor.

L'allenatore juventino ha spiegato chiaramente la sua mossa: "Secondo me è un mediano/mezzala. Poi ha giocato anche come difensore. Pressa, ti dà poco tempo e spazio, ha un piede che quando tira in porta sa dove va a finire il pallone", aveva avvisato già ieri in conferenza stampa. Detto, fatto: il classe 1998 si è trovato subito a suo agio in un ruolo ibrido, dimostrando disponibilità e spirito di sacrificio, nonostante non abbia brillato. Non è certo la prima volta che Spalletti rivoluziona i ruoli dei suoi giocatori. Dall’esperimento di Totti falso 9 alla Roma, fino a Brozovic regista all’Inter, il tecnico di Certaldo ama reinventare chi ha sotto la sua guida e il Koopmeiners visto a Cremona ne è soltanto l'ennesimo esempio.

La pagella di TMW di Koopmeiners contro la Cremonese

Koopmeiners 6 - Si sacrifica in un ruolo a metà tra centrocampo e difesa, senza brillare, ma il messaggio del tecnico è chiaro: si riparte da lui.