Haaland sorpassa Ronaldo: superati i 103 gol di CR7 in Premier (ma con 122 partite in meno)

Cristiano Ronaldo rischia di chiudere l’anno con qualche primato in meno. In questo finale di 2025, infatti, due giganti del calcio mondiale stanno riscrivendo numeri che sembravano intoccabili, mettendo nel mirino record storicamente legati al fuoriclasse portoghese.

Da una parte c’è Erling Haaland, che ha appena superato quota 103 gol in Premier League, staccando Ronaldo per reti segnate nel campionato inglese. Un traguardo impressionante se si considera che il norvegese ci è arrivato in appena 114 partite, ben 122 in meno rispetto a quelle necessarie a CR7 durante la sua esperienza al Manchester United. L’ultimo passo è arrivato contro il West Ham, con una doppietta e un assist che hanno lanciato il Manchester City in vetta alla classifica, in attesa dell’Arsenal.

Haaland aveva già fatto parlare di sé poche settimane fa a Craven Cottage, diventando il giocatore più rapido di sempre a raggiungere i 100 gol in Premier. E non sembra affatto intenzionato a fermarsi: 19 gol in 17 giornate, con appena cinque gare senza segnare e ben 10 reti decisive per sbloccare il risultato. Numeri che lo proiettano, nel lungo periodo, verso il sorpasso anche su Alan Shearer, recordman storico del campionato.

Dall’altra parte c’è Kylian Mbappé, pronto a sfidare un altro primato simbolico di Ronaldo. Questa sera, contro il Siviglia, il francese potrebbe superare i 59 gol in un anno solare con il Real Madrid, proprio nel giorno del compleanno di Cristiano. Un incrocio dal forte valore simbolico.

Nel frattempo, la corsa alla Scarpa d’Oro si accende: Haaland, grazie alla doppietta, supera momentaneamente Harry Kane, mentre Mbappé resta in scia, pronto a rispondere. Il passaggio di testimone sembra sempre più vicino. E Cristiano, per una volta, guarda da spettatore.