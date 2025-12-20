Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Serie C, successi per Renate, Vis Pesaro e Pineto. Livorno, Di Carmine non basta

Serie C, successi per Renate, Vis Pesaro e Pineto. Livorno, Di Carmine non basta
© foto di Daniele Buffa/Image Sport
Daniel Uccellieri
ieri alle 19:33Serie C
Daniel Uccellieri

Sono terminate le gare di Serie C iniziate alle 17.30 e valide per la 19ª giornata. Nel girone A rotondo successo esterno del Renate che si è imposto 3-0 in casa della Pro Patria, mentre Virtus Verona-Lumezzane è terminata a reti bianche. Nel Girone B la Vis Pesaro passa 2-0 in casa della Sambenedettese, con i padroni di casa che hanno chiuso la gara in 9 uomini. Vittoria di misura del Pineto con il Gubbio, mentre al Livorno non basta la doppietta di Di Carmine: il derby col Pontedera termina 2-2.

SERIE C, IL PROGRAMMA COMPLETO E LE CLASSIFICHE
SERIE C, 19ª GIORNATA
GIRONE A
Sabato 20 dicembre
Trento-Dolomiti Bellunesi 2-0
65' Cappelletti (T), 90' Dal Monte (T)
Albinoleffe-Alcione Milano 2-0
5' Potop (A), 14' De Paoli (A)
Pro Patria-Renate 0-3
2' Bonetti, 24' Mastromonaco, 90+3' Kolaj
Virtus Verona-Lumezzane 0-0
Domenica 21 dicembre
Ore 14:30 - Vicenza-Triestina
Ore 14:30 - Pro Vercelli-Arzignano
Ore 17:30 - Giana Erminio-Cittadella
Ore 17:30 - Lecco-Pergolettese
Ore 17:30 - Novara-Ospitaletto
Lunedì 22 dicembre
Ore 20:30 - Union Brescia-Inter U23

Classifica - Vicenza 46, Lecco 34, Union Brescia 33, Cittadella 29, Inter U23 27, Alcione Milano 27*, Trento 27*, Giana Erminio 26, Renate 25, Pro Vercelli 24, Lumezzane 22*, Dolomiti Bellunesi 21, Novara 21, AlbinoLeffe 21*, Ospitaletto 19, Virtus Verona 18*, Arzignano Valchiampo 18, Pergolettese 15, Pro Patria 12*, Triestina -2.

*Una partita giocata in più
N.B. -Triestina penalizzata di 23 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE B
Sabato 20 dicembre
Carpi-Guidonia Montecello 1-1
1' Stellato aut. (C), 7' Zuppel (GM)
Torres-Arezzo 1-1
9' Starita (T), 72' Ravasio (A)
Livorno-Pontedera 2-2
25' e 79' Di Carmine (L), 61' Nabian (P), 75 (P)
Pineto-Gubbio 1-0
39' Pellegrino
Sambenedettese-Vis Pesaro 0-2
74' e 89' Primasso
Domenica 21 dicembre
Ore 12:30 - Ascoli-Campobasso
Ore 12:30 - Bra-Juventus Next Gen
Ore 14:30 - Pianese-Ternana
Ore 17:30 - Perugia-Forlì

Classifica - Ravenna 41*, Arezzo 40*, Ascoli 33, Pineto 28*, Guidonia Montecelio 27*, Vis Pesaro 27*, Carpi 26*, Forlì 24,Ternana 22, Campobasso 22, Pianese 22, Juventus Next Gen 20, Gubbio 19*, Livorno 19*, Sambenedettese 18*, Bra 14, Pontedera 14*, Perugia 12, Torres 11*

*una gara in più
N.B. - Campobasso penalizzato di 2 punti dalla Giustizia Sportiva; Ternana penalizzata di 5 punti dalla Giustizia Sportiva

Riposa: Ravenna

GIRONE C
Audace Cerignola-Benevento 0-4
10' Simonetti, 23 Marconi, 37' Lamesta, 85' Mignani
Cosenza-Cavese 2-1
7' Langella (Co), 53' Kouan (Co), 75' Orlando (Ca)
Giugliano-Casertana 0-3
26' Heinz, 27' Betivegna, 64' Bacchetti

Sabato 20 dicembre
Salernitana-Foggia 2-1
21' e 40' Capomaggio (S), 35' Castori (F)
Sorrento-AZ Picerno 1-1
60' Esposito (AZ), 90+4' Sabbatani (S)
Domenica 21 dicembre
Ore 14:30 - Catania-Atalanta U23
Ore 14:30 - Latina-Crotone
Ore 17:30 - Monopoli-Potenza
Ore 20:30 - Casarano-Team Altamura
Ore 20:30 - Siracusa-Trapani

Classifica - Benevento 41*, Catania 38, Salernitana 38*, Cosenza 36*, Casertana 35*, Crotone 27, Potenza 25, Casarano 25, Monopoli 24, Audace Cerignola 24*, Trapani 23, Atalanta U23 22, Sorrento 21*, Team Altamura 20, Cavese 18*, Foggia 18*, Giugliano 15*, Siracusa 15, Latina 15, Picerno 14*.

N.B. - Trapani penalizzato di 8 punti dalla Giustizia Sportiva

