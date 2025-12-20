Serie C, successi per Renate, Vis Pesaro e Pineto. Livorno, Di Carmine non basta

Sono terminate le gare di Serie C iniziate alle 17.30 e valide per la 19ª giornata. Nel girone A rotondo successo esterno del Renate che si è imposto 3-0 in casa della Pro Patria, mentre Virtus Verona-Lumezzane è terminata a reti bianche. Nel Girone B la Vis Pesaro passa 2-0 in casa della Sambenedettese, con i padroni di casa che hanno chiuso la gara in 9 uomini. Vittoria di misura del Pineto con il Gubbio, mentre al Livorno non basta la doppietta di Di Carmine: il derby col Pontedera termina 2-2.

SERIE C, 19ª GIORNATA

GIRONE A

Sabato 20 dicembre

Trento-Dolomiti Bellunesi 2-0

65' Cappelletti (T), 90' Dal Monte (T)

Albinoleffe-Alcione Milano 2-0

5' Potop (A), 14' De Paoli (A)

Pro Patria-Renate 0-3

2' Bonetti, 24' Mastromonaco, 90+3' Kolaj

Virtus Verona-Lumezzane 0-0

Domenica 21 dicembre

Ore 14:30 - Vicenza-Triestina

Ore 14:30 - Pro Vercelli-Arzignano

Ore 17:30 - Giana Erminio-Cittadella

Ore 17:30 - Lecco-Pergolettese

Ore 17:30 - Novara-Ospitaletto

Lunedì 22 dicembre

Ore 20:30 - Union Brescia-Inter U23

Classifica - Vicenza 46, Lecco 34, Union Brescia 33, Cittadella 29, Inter U23 27, Alcione Milano 27*, Trento 27*, Giana Erminio 26, Renate 25, Pro Vercelli 24, Lumezzane 22*, Dolomiti Bellunesi 21, Novara 21, AlbinoLeffe 21*, Ospitaletto 19, Virtus Verona 18*, Arzignano Valchiampo 18, Pergolettese 15, Pro Patria 12*, Triestina -2.

*Una partita giocata in più

N.B. -Triestina penalizzata di 23 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE B

Sabato 20 dicembre

Carpi-Guidonia Montecello 1-1

1' Stellato aut. (C), 7' Zuppel (GM)

Torres-Arezzo 1-1

9' Starita (T), 72' Ravasio (A)

Livorno-Pontedera 2-2

25' e 79' Di Carmine (L), 61' Nabian (P), 75 (P)

Pineto-Gubbio 1-0

39' Pellegrino

Sambenedettese-Vis Pesaro 0-2

74' e 89' Primasso

Domenica 21 dicembre

Ore 12:30 - Ascoli-Campobasso

Ore 12:30 - Bra-Juventus Next Gen

Ore 14:30 - Pianese-Ternana

Ore 17:30 - Perugia-Forlì

Classifica - Ravenna 41*, Arezzo 40*, Ascoli 33, Pineto 28*, Guidonia Montecelio 27*, Vis Pesaro 27*, Carpi 26*, Forlì 24,Ternana 22, Campobasso 22, Pianese 22, Juventus Next Gen 20, Gubbio 19*, Livorno 19*, Sambenedettese 18*, Bra 14, Pontedera 14*, Perugia 12, Torres 11*

*una gara in più

N.B. - Campobasso penalizzato di 2 punti dalla Giustizia Sportiva; Ternana penalizzata di 5 punti dalla Giustizia Sportiva

Riposa: Ravenna

GIRONE C

Audace Cerignola-Benevento 0-4

10' Simonetti, 23 Marconi, 37' Lamesta, 85' Mignani

Cosenza-Cavese 2-1

7' Langella (Co), 53' Kouan (Co), 75' Orlando (Ca)

Giugliano-Casertana 0-3

26' Heinz, 27' Betivegna, 64' Bacchetti

Sabato 20 dicembre

Salernitana-Foggia 2-1

21' e 40' Capomaggio (S), 35' Castori (F)

Sorrento-AZ Picerno 1-1

60' Esposito (AZ), 90+4' Sabbatani (S)

Domenica 21 dicembre

Ore 14:30 - Catania-Atalanta U23

Ore 14:30 - Latina-Crotone

Ore 17:30 - Monopoli-Potenza

Ore 20:30 - Casarano-Team Altamura

Ore 20:30 - Siracusa-Trapani

Classifica - Benevento 41*, Catania 38, Salernitana 38*, Cosenza 36*, Casertana 35*, Crotone 27, Potenza 25, Casarano 25, Monopoli 24, Audace Cerignola 24*, Trapani 23, Atalanta U23 22, Sorrento 21*, Team Altamura 20, Cavese 18*, Foggia 18*, Giugliano 15*, Siracusa 15, Latina 15, Picerno 14*.

N.B. - Trapani penalizzato di 8 punti dalla Giustizia Sportiva